Türkiye'nin tahıl ambarı Konya'da kabus gibi manzara

‘15-20 MİLYON METREKÜP SU HACMİ OLMASI GEREKİYOR’

Kuraklığın devam etmesi halinde yer altı su kaynaklarına geri dönülebileceğini söyleyen Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fetullah Arık, “Konya'ya en yakın içme suyu kaynağımız Altınapa Barajı’ndan suları alıyoruz. Altınapa Barajı normal şartlarda 15-20 milyon metreküplük emniyetli bir hacimde olması gerekirken kış mevsimi içerisinde yağışlar çok düşük olduğu için 4 milyon metreküp seviyesine kadar geriledi. Nisan yağışlarıyla birlikte bir miktar artış gözlense de şu an için tam yeterli olduğunu söyleyemiyoruz. Yağış periyodunun bir süre daha devam etmesi veya Altınapa Barajı’nın beslenmesi gerekiyor. Bu durum gerçekleşmezse yine doğrudan yer altı sularına doğru döneceğiz ve şehir içerisindeki içme suyu kuyularının yeniden faaliyete geçeceğini öngörüyoruz” dedi.