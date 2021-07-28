Türkiye'nin tatil cenneti cehenneme döndü! Çok sayıda yaralı var
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Yeniköy, Sarılar, Bahçelievler ve Sorgun olmak üzere 4 ayrı noktada çıkan orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ''Şu ana kadar 53 kişi yangından etkilendi'' diye konuştu.
Manavgat ilçesi Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 12.00 sıralarında çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Bölgede çok sayıda kişiye ait zeytinlik, defne ve badem bahçelerinin yanı sıra ormanlık alanda da etkili olan yangına, havadan ve karadan da müdahaleye başlandı.
Yangın, bölgedeki yerleşim yerleri ve tarım alanlarının yanı sıra hayvanların barındığı noktalara da yayıldı. Bölgeyi tamamen duman kaplarken, yangın söndürme uçağı ve helikopterin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından alevlere müdahale ediliyor.
KAYMAKAM YİĞİT: EVLER BOŞALTILDI
Manavgat'ın Yeniköy, Sarılar, Bahçelievler ve Sorgun bölgesinde de 4 noktada yangın çıktığı öğrenildi. Sarılar Mahallesi'ndeki orman yangını, yerleşim yerlerine de sıçradı. Manavgat Kaymakamlığı Yeniköy Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerinin tahliye edilmesi için Muhtar Abdullah Zeki Kavuklu'ya talimat verdi.