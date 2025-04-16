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  4. Türkiye'nin tatil cenneti ''hastalık'' nedeniyle karantinaya alındı!

Türkiye'nin tatil cenneti Datça'da karantinaya kararı

Muğla'nın Datça ilçesinde bir keçide görülen 'mavi dil hastalığı' üzerine ilçe, karantinaya alınıp hayvan giriş ve çıkışına kapatıldı.

Kaynak: DHA
Türkiye'nin tatil cenneti Datça'da karantinaya kararı - Resim: 1

Datça'ya bağlı kırsal Hızırşah Mahallesi'nde bir keçide burun akıntısı görülmesi üzerine durum çiftlik sahipleri tarafından İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bildirildi.

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Türkiye'nin tatil cenneti Datça'da karantinaya kararı - Resim: 2

İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından, keçideki klinik muayene ve alınan numunelerle yapılan laboratuvar analizleri sonucunda 'mavi dil hastalığı' bulgularına rastlandı.

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Türkiye'nin tatil cenneti Datça'da karantinaya kararı - Resim: 3

Hastalığın yayılımını önlemek ve hayvan sağlığını korumak amacıyla kırsal Emecik Mahallesi'nden Yazıköy Mahallesi'ne kadar ilçe genelinde 40 gün boyunca karantina uygulamasına geçilip hayvan giriş çıkışı durduruldu.

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Türkiye'nin tatil cenneti Datça'da karantinaya kararı - Resim: 4

Karantinayla ilgili ilçe girişine uyarı tabelası konuldu.

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