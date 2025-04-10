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Türkiye'nin tatil cenneti Fethiye cehenneme döndü: 4 tekne alev aldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan yangında özel marinada bağlı bir motoryat ve 3 tekne alevlere teslim oldu.

Kaynak: İHA
Türkiye'nin tatil cenneti Fethiye cehenneme döndü: 4 tekne alev aldı - Resim: 1

Edinilen bilgiye göre, Fethiye Karagözler Mahallesi'ndeki özel bir marinada dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yönlendirildi.

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Türkiye'nin tatil cenneti Fethiye cehenneme döndü: 4 tekne alev aldı - Resim: 2

Olay yerine gelen ekipler bir motoryat ve 3 tekneyi etkisi altına alan alevlere müdahaleye başladı.

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Türkiye'nin tatil cenneti Fethiye cehenneme döndü: 4 tekne alev aldı - Resim: 3

Yangının olduğu bölgedeki diğer tekne ve motoryatlar bölgeden uzaklaştırıldı.

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Türkiye'nin tatil cenneti Fethiye cehenneme döndü: 4 tekne alev aldı - Resim: 4

Ekiplerin bölgede söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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