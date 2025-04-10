Türkiye'nin tatil cenneti Fethiye cehenneme döndü: 4 tekne alev aldı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan yangında özel marinada bağlı bir motoryat ve 3 tekne alevlere teslim oldu.
Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre, Fethiye Karagözler Mahallesi'ndeki özel bir marinada dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yönlendirildi.
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Olay yerine gelen ekipler bir motoryat ve 3 tekneyi etkisi altına alan alevlere müdahaleye başladı.
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Yangının olduğu bölgedeki diğer tekne ve motoryatlar bölgeden uzaklaştırıldı.
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Ekiplerin bölgede söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
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