Türkiye'nin tatil cenneti Fethiye cehenneme döndü: 4 tekne alev aldı

Edinilen bilgiye göre, Fethiye Karagözler Mahallesi'ndeki özel bir marinada dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yönlendirildi.