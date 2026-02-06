Türkiye'nin tatil cennetinde bir araç sele kapıldı! Acı haber saatler sonra geldi

Özellikle Bayır, Osmaniye, Dereözü, Söğüt, Turunç, İçmeler ve Orhaniye mahallelerinde bazı evlerde su baskınları yaşanırken, Turgut ve Bayır mahalleri arasındaki yola, aşırı yağış sebebiyle çamur ve kaya parçaları düştü. Düşen büyük kaya parçaları yol kenarlarında kalırken, bazı bölgelerde yol kısmen trafiğe kapandı.