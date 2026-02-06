Türkiye'nin tatil cennetinde bir araç sele kapıldı! Acı haber saatler sonra geldi
Muğla'nın Marmaris ilçesinde dereden aracıyla geçmeye çalıştığı esnada sele kapılan bir kişi yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından aracının 100 metre aşağısında bir yağmur suyu aktarma borusunun altında sıkışmış halde ölü olarak bulundu.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrasında kırsal mahallelerde su baskınları meydana geldi, derelerde taşma yaşandı.
Marmaris’te aniden başlayan sağanak yağışta Bayır, Osmaniye, Orhaniye, Söğüt ve İçmeler mahallelerinde derelerin taşması sonucu yollar su altında kaldı. Bazı bölgelerde araçların sel sularına kapılarak sürüklendiği görüldü, mahsur kalan vatandaşlar yardım talebinde bulundu.
Özellikle Bayır, Osmaniye, Dereözü, Söğüt, Turunç, İçmeler ve Orhaniye mahallelerinde bazı evlerde su baskınları yaşanırken, Turgut ve Bayır mahalleri arasındaki yola, aşırı yağış sebebiyle çamur ve kaya parçaları düştü. Düşen büyük kaya parçaları yol kenarlarında kalırken, bazı bölgelerde yol kısmen trafiğe kapandı.
Öte yandan ilçe merkezinde de fırtına etkisini gösterdi. Yalancıboğaz yolunda bir ağaç devrilmesi sonucu yol kısa süreliğine kapandı.