Türkiye'nin tatil cennetinde çadır kuracak yer kalmadı
Korona virüs kısıtlamalarının ardından ilk tatil fırsatı olan 9 günlük Kurban Bayramı tatiliyle Akdeniz ve Ege sahillerinde birçok otel tamamen doldu.
16 Temmuz günü mesai bitimiyle başlayan ve 25 Temmuz günü sona erecek Kurban Bayramı tatilinde, son yılların en büyük iç turizm hareketliliği yaşanıyor. Birçok turizm bölgesinde oteller yüzde 100 doluluğa ulaşarak 15-20 gün öncesinden satışlarını kapattı. Buna rağmen günde onlarca talep almaya devam ettiklerini açıklayan turizmciler, bunlara üzülerek olumsuz yanıt vermek zorunda kaldıklarını söyledi.
DSÖ rehavetle ilgili uyarılarda bulunurken, turistlerin maskesiz ve mesafesiz oluşları da dikkati çekti.
Muğla'nın turistik ilçeleri Marmaris ve Datça’ya Kurban tatilini geçirmek için gelen vatandaşlar, yollarda yoğunluk oluşturdu. Normal günlerde günlük 11 ile 13 bin arası araç girişinin olduğu Marmaris’e 36 saatte 75 bin araç giriş yaptı.
Bayram tatilini Bodrum'da geçirmek isteyenler, kente akın etti. 400 bin olan nüfusun 1 milyona ulaştığı ilçede yoğunluk yaşanıyor. Son 1 haftada 140 bin aracın girdiği ilçede, Torba ile Ortakent kavşağı arasında uzun araç kuyrukları oluştu.