Türkiye'nin tatil cennetinde çadır kuracak yer kalmadı

Muğla'nın turistik ilçeleri Marmaris ve Datça’ya Kurban tatilini geçirmek için gelen vatandaşlar, yollarda yoğunluk oluşturdu. Normal günlerde günlük 11 ile 13 bin arası araç girişinin olduğu Marmaris’e 36 saatte 75 bin araç giriş yaptı.