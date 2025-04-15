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Türkiye'nin tatil cennetinde hazine arazisine villa dikmişler!

Türkiye'nin tatil cenneti Bodrum'da hazine arazisine 3 villa yapıldığı ortaya çıktı. Kaçak villaların yıkımı gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA
Türkiye'nin tatil cennetinde hazine arazisine villa dikmişler! - Resim: 1

Edinilen bilgiye göre, Mumcular Gölbaşı Mahallesi'ndeki hazine arazisine S.Y. tarafından 2018 yılında 10 gün içerisinde kaçak yapı dikildi. 3 katlı binanın çevresine depo gibi eklentiler yapıldı. 

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Türkiye'nin tatil cennetinde hazine arazisine villa dikmişler! - Resim: 2

Kaçak yapıyla ilgili, yasal işlemlerin ardından yıkım kararı verildi. Karar, aylar öncesinde S.Y.'ye yazılı ve sözlü olarak birkaç kez tebliğ edilmesine rağmen tahliye işlemi yapılmadı. 

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Türkiye'nin tatil cennetinde hazine arazisine villa dikmişler! - Resim: 3

Tahliyenin yapılmaması üzerine bugün Milli Emlak Müdürlüğü, Bodrum Belediyesi ve jandarma ekipleri tahliye ve yıkım için bölgeye gitti.

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Türkiye'nin tatil cennetinde hazine arazisine villa dikmişler! - Resim: 4

Kaçak binayı yapan vatandaş, tahliye ve yıkımı kendisinin yapacağını ifade etti. 

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