Türkiye'nin tatil cennetinde tartışma yaratan görüntü: Gizli tünel ortaya çıktı

'BURADA SORUN İNSAN KULLANIMI'

Falezlerin büyük bölümünün eski tabirle 'Birinci Derece Sit Alanı', şu anki tabirle 'Kesin Korunacak Hassas Alan' olduğunu dile getiren Prof. Dr. Dipova, "Ancak istisnalar da var. Bildiğiniz gibi 2004 yazında müzenin önündeki kesim birinci derece sit alanı olmaktan çıktı. Sit tanımına hiç alınmayan bölgeler de var. Ve mühendislik gözüyle bakarak, stabilite sorunları dediğimiz sorunlar, aslında falezlerin oluşum mekanizmalarıdır. Böyle oluştu. 'Bin yıllarca kırıldı' diyoruz ama bu dikliğin oluşma mekanizmalarından biri de kırılmalardır. O nedenle doğal yapı açısından bir sorun görmüyoruz. Burada sorun insan kullanımı" dedi.