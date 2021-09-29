Türkiye'nin teknoloji merkezinin enerjisini yerli güneş panelleri üretecek
Kalyon PV, Bilişim Vadisi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi iş birliğinde "Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sponsorluğu' imza töreni ve 'Yenilenebilir Enerji Çalıştayı' Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi'nde başladı.
Kalyon PV, Bilişim Vadisi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi iş birliğinde "Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sponsorluğu' imza töreni ve 'Yenilenebilir Enerji Çalıştayı' Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi'nde başladı.
Sabah gazetesinden Abbas Çakar'ın haberine göre Programa Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Kübra Kalyoncu Şeherli, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ile öğrenciler katıldı.
Uygulamacı, eğitimci, yönetici, araştırmacı gibi farklı uzmanlıklara sahip paydaşlarının katılım gösterdiği çalıştayda yenilenebilir enerji ve uygulamaları, yerli enerji üretim teknolojileri ve yenilenebilir enerjide fikri ve sınai haklar ile ilgili mevcut durum, ihtiyaçlar ve çözüm önerileri ele alındı.
Programda ilk olarak söz alarak yenilenebilir enerjinin önemine değinen Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, "Yenilenebilir enerjinin önemini hepimiz idrak etmiş durumdayız.