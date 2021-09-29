Türkiye'nin teknoloji merkezinin enerjisini yerli güneş panelleri üretecek

Uygulamacı, eğitimci, yönetici, araştırmacı gibi farklı uzmanlıklara sahip paydaşlarının katılım gösterdiği çalıştayda yenilenebilir enerji ve uygulamaları, yerli enerji üretim teknolojileri ve yenilenebilir enerjide fikri ve sınai haklar ile ilgili mevcut durum, ihtiyaçlar ve çözüm önerileri ele alındı.