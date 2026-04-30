Türkiye'nin tekstil devinde grev kararı: İşçiler ayaklandı!

Sendik adına basın açıklamasını yapan Öz İplik İş Sendikası İstanbul İl Başkanı Hacı Bayram Önal, "Bugün İstanbul'da sendikamızın örgütlü olduğu Eroğlu Moda Tekstil fabrikasının önündeyiz. Çünkü burası sadece bir iş yeri değil. Burada, emeğin, onurun, hukukun üstünlüğü, işçinin iradesi ve toplu sözleşme düzeni açıkça yok sayılmaktadır. Sendikamız söz konusu işyerinde 2017'den bu yana örgütlü ve yetkilidir. İşçiler, özgür iradesi ile toplu sözleşme yapma hakkı kazanmıştır. Bu hak, anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış tartışmasız bir haktır. Ancak işveren bu bağlayıcı hukuki gereçlere rağmen uzlaşmadan uzak bir tutum sergilemekte. İşçilerin hak ve kazanımlarını karşılamamakta ve toplu sözleşmeye yanaşmamakta" ifadelerini kullandı.