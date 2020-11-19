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  3. 19 Kasım 2020 10:42

Türkiye'nin terk edilmiş cenneti turizme açılıyor

Denizli'de 40 yıl önce bir kişinin düşüp ölmesi sonucu mahalle halkı tarafından adeta terkedilen Olukbaşı Kanyonu, turizme kazandırılacak. Şelaleri ve suyun rengiyle dikkat çeken kanyonun doğa tutkunlarının gözdesi olması bekleniyor.

Türkiye'nin terk edilmiş cenneti turizme açılıyor

DHA'nın haberine göre, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 40 yıl önce bir kişinin düşüp ölmesi sonucu mahalle halkının korkup yaklaşamadığı Olukbaşı kanyonunun turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

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Türkiye'nin terk edilmiş cenneti turizme açılıyor

Yıllardır gizli kalmış olan masmavi suları ve şelaleleriyle dikkat çeken kanyonun çalışmalar tamamlandığında doğa tutkunları ve karavan turizmi bakımından yükselen bir değer olacağı belirtildi.

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Türkiye'nin terk edilmiş cenneti turizme açılıyor

Acıpayam ilçesinin kırsal Benlik ve Olukbaşı mahalleleri içinde yer alan tarihi değirmenlerin de bulunduğu Olukbaşı Kanyonu, yaklaşık 50 metre yüksekliğe sahip, dev kayalıkların arasından akan tertemiz suyu ile dikkat çekiyor. Kimi bölgelerde birikintiler oluşturan su, masmavi görünümüyle eşsiz bir güzellik sunuyor.

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Türkiye'nin terk edilmiş cenneti turizme açılıyor

40 yıl önce bölgede yaşayan bir kişinin kanyondan düşerek ölmesinin ardından, mahalle halkı ya kendilerinin ya da hayvanlarının düşmesinden korkarak yaklaşmaya çekindiği kanyon bu zamana kadar gizli kalarak bu doğal güzelliğini korudu.

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