Türkiye'nin terk edilmiş cenneti turizme açılıyor
Denizli'de 40 yıl önce bir kişinin düşüp ölmesi sonucu mahalle halkı tarafından adeta terkedilen Olukbaşı Kanyonu, turizme kazandırılacak. Şelaleri ve suyun rengiyle dikkat çeken kanyonun doğa tutkunlarının gözdesi olması bekleniyor.
DHA'nın haberine göre, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 40 yıl önce bir kişinin düşüp ölmesi sonucu mahalle halkının korkup yaklaşamadığı Olukbaşı kanyonunun turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.
Yıllardır gizli kalmış olan masmavi suları ve şelaleleriyle dikkat çeken kanyonun çalışmalar tamamlandığında doğa tutkunları ve karavan turizmi bakımından yükselen bir değer olacağı belirtildi.
Acıpayam ilçesinin kırsal Benlik ve Olukbaşı mahalleleri içinde yer alan tarihi değirmenlerin de bulunduğu Olukbaşı Kanyonu, yaklaşık 50 metre yüksekliğe sahip, dev kayalıkların arasından akan tertemiz suyu ile dikkat çekiyor. Kimi bölgelerde birikintiler oluşturan su, masmavi görünümüyle eşsiz bir güzellik sunuyor.