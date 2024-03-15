Türkiye'nin ''Toprak Adam''ı Pala Fuat hayatını kaybetti

Özgür'ün ölüm haberini sosyal medyada yaptığı paylaşım ile duyuran Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Kuşadası’na yarım saat uzaklıktaki Gökçealan köyünde doğan Fuat Özgür, çocukluğu koyunların başına çoban olarak geçmiş. Askerden geldikten sonra köyüne dönmüş. O dönemlerde köyle Kuşadası arasında yol olmadığından, develerle patika yoldan yük çekmiş. Karşılığını alamayınca işi bırakarak kendi köyüne geri dönmüş. Kendi çabalarıyla, dişiyle tırnağıyla çalışarak kendi toprağını işlemeye başlamış. Fasulye, biber, patlıcan, bamya, domates, karpuz gibi ürünler yetiştirerek, bunları Kuşadası pazarlarında satmış. Pazarın ilginç karakteri olan Pala Fuat ayağında körüklü çizmesi, başında yağlığı eksik olmazdı. Pala Fuat toprağa olan sevgisini, 'Toprak benim her şeyim, toprak olmazsa insanlıkta olmaz. Toprak benim için canlıdır. Onun içinde böcek yaşar, kurt yaşar. Yediğimiz birçok besini topraktan alırız. Toprak ana gibidir, doğurur her zaman bereket verir. Ama insanlar toprağa zarar veriyorlar, zehirliyorlar onu. Tarım ilaçlarından geçilmez oldu her yer. Bu ilaçlar çok zararlı kurdu, kuşu öldürüyor. Bu ilaçlı sebzeleri yiyenler ne oluyor bilmem artık. Pazarda benim mallara bakanlar biraz pahalı diyorlar. Bunlar ilaçsız, harmanı yok, dermanı çok, elinde fermanı yok diyorum, çoğu inanmıyor. Ama beni tanıyanlar biliyor' diyerek dile getirirdi" ifadelerini kullandı.