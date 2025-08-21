Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da denize sıfır kriz
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Konyaaltı sahilindeki 2’nci etap alanında yer alan, 1’i belediyenin, 4'ü özel işletmelere ait büfelerin etrafındaki gölgelikler kaldırıldı. Beş yıldızlı bir otelin sahildeki şezlongları da toplatıldı. İşletmeciler belediyenin kararına tepki gösterirken, bir işletme ise tamamen kapatarak sahili terk etti.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Boğaçayı Köprüsü ile Liman arasında 1 kilometre uzunluğundaki 2'nci Etap Konyaaltı Sahil Projesi kapsamında, geçen yıl 200 milyon TL yatırım bedeliyle yapılan, 23 bin metrekaresi yeşil alan olmak üzere 74 bin metrekarelik alandan oluşan projede, 150 metre arayla 5 büfe ve şezlong yeri, 1'er kilometre koşu ve bisiklet yolu, 370 araçlık otopark ve seyir terasları oluşturuldu.
5 büfe ve şezlong yerinden 1'ini Büyükşehir Belediyesi işletirken, 4'ü ise özel firmalara kiralandı. Ağustos ayı başından itibaren bu firmaların büfeleri etrafına yaptığı gölgelikler ile kumsal kısmına konulan masa-sandalyelerin, sözleşmeye aykırı olduğu gerekçesiyle kaldırılması istendi. Belediyenin kararı üzerine büfelerdeki gölgelikler ve masa-sandalyeler, büfe işletmecileri tarafından kaldırıldı. Bir işletme ise büfeyi tamamen kapatarak sahili terk etti. Ayrıca sahil bandındaki beş yıldızlı bir otelin kumsaldaki şezlongları da toplatıldı.
Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmeciler Derneği (AGYİD) Başkanı ve yerel bir kafe-bistro markası firmasının yönetim kurulu başkanı Zeki Özen, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2'nci Etap Konyaaltı Sahil Projesi'nde Boğaçayı’nı geçtikten sonraki ilk büfe alanını kiraladıklarını belirterek, daha önce izni verilen gölgelik ve benzeri birçok yapıyı, sezon ortasında belediye tarafından alınan karar gereği kaldırmak zorunda kaldıklarını açıkladı.
Geçen yıl bu alanda 5 plaj ve büfe işletmesinin ihaleyle kiraya verildiğini belirten Zeki Özen, “Biz de cadde üzerindeki mevcut işletmemizin önü diye sadece bu nokta için ihaleye girdik. İhaleye verilen yer 6 metrekare büfe alanı, 100 metrekare gölge alan, aşağıda da 1000 metrekare şezlong alanı. Ancak ihaleye çıkış fiyatı bunun için değil. 300-400 metrekare gölge alanı da dahil bir işletme olacak şekilde ihaleye verildi. Neden bu şekilde düşündüler? Çünkü Boğaçayı'na kadar daha önce yapılmış 33 işletme var. 33 işletmede Milli Emlak Dairesi tarafından 150 metrekare ile 600 metrekareye kadar gölge alan protokolle tahsis edilmiş durumda. Burası da bu şekilde yapılacak diye düşünerek yüksek bir fiyatla buralar kiraya verildi. Biz de girdik, aldık" dedi.