Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da denize sıfır kriz

Geçen yıl bu alanda 5 plaj ve büfe işletmesinin ihaleyle kiraya verildiğini belirten Zeki Özen, “Biz de cadde üzerindeki mevcut işletmemizin önü diye sadece bu nokta için ihaleye girdik. İhaleye verilen yer 6 metrekare büfe alanı, 100 metrekare gölge alan, aşağıda da 1000 metrekare şezlong alanı. Ancak ihaleye çıkış fiyatı bunun için değil. 300-400 metrekare gölge alanı da dahil bir işletme olacak şekilde ihaleye verildi. Neden bu şekilde düşündüler? Çünkü Boğaçayı'na kadar daha önce yapılmış 33 işletme var. 33 işletmede Milli Emlak Dairesi tarafından 150 metrekare ile 600 metrekareye kadar gölge alan protokolle tahsis edilmiş durumda. Burası da bu şekilde yapılacak diye düşünerek yüksek bir fiyatla buralar kiraya verildi. Biz de girdik, aldık" dedi.