Türkiye'nin turizm başkentinde denizden çıkanlar hayrete düşürdü

‘DENİZE KARŞI SORUMLULUĞUMUZ VAR’

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, etkinliğin yalnızca deniz dibini temizlemek için değil, güçlü bir mesaj vermek amacıyla düzenlendiğini söyledi. Atasoy, “Denize karşı sorumluluğumuz var. Çıkarılan her malzeme insanoğlunun bıraktığı bir iz. Antalya’nın mavi denizlerine muhtacız. Bu sadece gönüllülük hareketi değil, aynı zamanda bir mecburiyet ve sorumluluk. COP31 yolunda Antalya’da çevre çok önemli. Kimsenin bu sofrayı kirletmeye hakkı yok" dedi.

Anneler Günü’ne de dikkati çeken Atasoy, etkinlikte çok sayıda kadın dalgıcın yer aldığını belirterek, “Çocuklarını bırakıp gelen annelerimiz var. Denizlerimizin temizliği için burada olmaları çok kıymetli diye konuştu.