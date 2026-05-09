Türkiye'nin turizm başkentinde korkutan manzara: Turistler plajdan kaçtı!

Denizin renginin bir anda değişmesi ve sahili kaplayan ağır koku, bölgedeki otellerde konaklayan turistleri hazırlıksız yakaladı. Birçok turist denizi terk ederken, bazı tatilcilerin yaşadıkları mağduriyet nedeniyle tur operatörlerine ve acentelere şikayette bulunduğu bildirildi. Sahilde su sporları işletmeciliği yapan Ercan İşbilir, "Bir anda gelen suyla deniz bu hale geldi. Derenin yukarısındaki işletmelerden kanalizasyon bırakıldığına inanıyoruz. Sahilde bir tane bile turist denize girmiyor" diyerek durumu özetledi.