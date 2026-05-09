Türkiye'nin turizm başkentinde korkutan manzara: Turistler plajdan kaçtı!
Antalya turizminin kalbi Manavgat’ta skandal görüntüler... Gömeçli Deresi’nden denize akan atık sular, Evrenseki Sahili'ni kahverengiye bürüdü. Görüntü kirliliğinin yanı sıra yayılan ağır koku, tatilcileri isyan ettirdi. Denize girmeyi bırakan turistlerin otellerini ve acentelerini şikayet yağmuruna tuttuğu öğrenilirken, kirliliğin kaynağına dair çarpıcı iddialar ortaya atıldı.
Antalya’nın Manavgat ilçesinde yer alan ve her yıl binlerce turisti ağırlayan Evrenseki Sahili, bugün öğle saatlerinde büyük bir kirlilikle karşı karşıya kaldı. Gömeçli Deresi üzerinden denize karışan atık sular, kıyı şeridini maviden kahverengiye dönüştürdü.
Denizin renginin bir anda değişmesi ve sahili kaplayan ağır koku, bölgedeki otellerde konaklayan turistleri hazırlıksız yakaladı. Birçok turist denizi terk ederken, bazı tatilcilerin yaşadıkları mağduriyet nedeniyle tur operatörlerine ve acentelere şikayette bulunduğu bildirildi. Sahilde su sporları işletmeciliği yapan Ercan İşbilir, "Bir anda gelen suyla deniz bu hale geldi. Derenin yukarısındaki işletmelerden kanalizasyon bırakıldığına inanıyoruz. Sahilde bir tane bile turist denize girmiyor" diyerek durumu özetledi.
Konunun kısa sürede gündeme gelmesiyle birlikte Manavgat Kaymakamı Adil Karataş bir açıklama yaptı. Kaymakam Karataş, ekiplerin sahada gerekli tespitleri yaptığını, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından titiz bir inceleme yürütüldüğünü ve sorumlular hakkında yasal sürecin işletileceğini vurguladı.
Evrenseki Mahalle Muhtarı Hasan Kaya ise kirliliğin kaynağına dair önemli bir iddiayı gündeme getirdi.