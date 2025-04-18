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Türkiye'nin turizm başkentine denizden turisti akını

Kruvaziyer turizminde 3 ayda 72 gemiyle 101 bin 650 yolcu sayısına ulaşıldı. "Cazibe merkezi" olarak gösterilen Türkiye'de, kruvaziyer turizmi verilerinin kaydedildiği 2011 yılı ve sonrasındaki ocak- mart döneminde ilk defa 100 bin yolcu sayısı aşıldı.

Kaynak: DHA
Türkiye'nin turizm başkentine denizden turisti akını - Resim: 1

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerine göre; ocak- mart döneminde limanlara 72 kruvaziyer demirledi.

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Türkiye'nin turizm başkentine denizden turisti akını - Resim: 2

Bu gemilerle, 101 bin 650 yolcu geldi. Kruvaziyer turizminde 10 limana demirleyen gemilerde ocak ayında 32 bin 686, şubat ayında 29 bin 826, martta ise 39 bin 138 yolcu hareketliliği yaşandı.

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Türkiye'nin turizm başkentine denizden turisti akını - Resim: 3

Ocak- mart döneminde limanlara gelen kruvaziyer ve yolcu sayısı şöyle:

"Alanya'ya 1 kruvaziyerle 321 yolcu, Amasra'ya 6 kruvaziyerle 5 bin 197 yolcu, Antalya'ya 1 kruvaziyerle 943 yolcu, Çanakkale'ye 1 kruvaziyerle 270 yolcu, Çeşme'ye 1 kruvaziyerle 236 yolcu, İstanbul'a 19 kruvaziyerle 36 bin 367 yolcu, İzmir'e 14 kruvaziyerle 26 bin 637 yolcu, Kuşadası'na 22 kruvaziyerle 25 bin 305 yolcu, Samsun'a 4 kruvaziyerle 3 bin 699 yolcu, Trabzon'a 3 kruvaziyerle 2 bin 675 yolcu."

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Türkiye'nin turizm başkentine denizden turisti akını - Resim: 4

Kruvaziyer turizmi verilerinin kaydedildiği 2011 yılı ve sonrasındaki ocak- mart döneminde ilk defa 100 bin yolcu sayısı aşıldı. Kruvaziyer turizminde yıllara göre ocak-mart dönemi yolcu sayısı şöyle: "2024'te 61 bin 113, 2023'te 34 bin 112, 2022'de 2 bin 356, 2020'de 1824, 2019'da 4 bin 630, 2018'de 4 bin 258, 2017'de 5 bin 356, 2016'da 20 bin 657, 2015'te 43 bin 204, 2014'te 31 bin 932, 2013'te 64 bin 445, 2012'de 28 bin 15, 2011'de 73 bin 581." (DHA)

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