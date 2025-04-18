Türkiye'nin turizm başkentine denizden turisti akını

Kruvaziyer turizmi verilerinin kaydedildiği 2011 yılı ve sonrasındaki ocak- mart döneminde ilk defa 100 bin yolcu sayısı aşıldı. Kruvaziyer turizminde yıllara göre ocak-mart dönemi yolcu sayısı şöyle: "2024'te 61 bin 113, 2023'te 34 bin 112, 2022'de 2 bin 356, 2020'de 1824, 2019'da 4 bin 630, 2018'de 4 bin 258, 2017'de 5 bin 356, 2016'da 20 bin 657, 2015'te 43 bin 204, 2014'te 31 bin 932, 2013'te 64 bin 445, 2012'de 28 bin 15, 2011'de 73 bin 581." (DHA)