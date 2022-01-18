Türkiye'nin turizm cennetinde kiralık ev krizi! Boş ev çok, kiralık yok

KONU BELEDİYE MECLİSİ'NE TAŞINDI

İYİ Parti İlçe Başkanı ve Bozcaada Belediyesi’nin tek İYİ Partili Meclis Üyesi Cevdet Çebi, meclise önerge vererek, kaçak pansiyon işletmeciliği nedeniyle kimsenin evini kiraya vermediğini, bu nedenle adada kış aylarında nüfusun iyice azaldığını söyledi."Bozcaada turizm adası oldu. Gün geçtikçe de yazlık turizm adası oldu. Kışın bu gidişle adada kimse kalmayacak" diyen Çebi, şöyle konuştu:

"Herkes otelcilik yapmıyor, iyi para kazanmıyor. Bunun içinde öğrencisi, memuru, emeklisi var. Ev bulmaya çalışıyorlar. Ama maalesef Bozcaada'mızdaki ev kiraları birdenbire yükselmeye başladı. Çok yükselince de insanlar ödeme zorluğu çektiği için adadan kaçıyorlar. Yakında kimse kışın adada yaşamak istemeyecek. Biz bu olayı meclise taşıdık. Belediye ile beraber Kaymakamlığımıza bağlı maliye, emniyet güçleriyle beraber sıkı bir denetim olmalı. Yüksek cezalar kesilerek bu sorunun önüne geçileceğini inanıyorum. Yıllık 80 bin ile 90 bin arası kira isteniyor. Bir de peşin isteniyor. Bu parayı verebilecek kaç kişi çıkar. Memurlar artık Geyikli'den ev tutmaya başladılar. Sabah geliyor, akşam dönüyorlar. Mevcut evler var ama rant nedeniyle artık insanlar evlerini ya pansiyon ya da otele çeviriyor. Bu yüzden ev sıkıntısı çekiyoruz. Kaçak bir sürü ruhsatsız işletme var. Bunlar otel, pansiyon olarak çalışıyorlar. Aslında bunun önüne geçtiğiniz takdirde o insanlar evlerini kiraya vermek zorunda kalacaklar. Olay bu kadar basit."