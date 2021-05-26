Türkiye'nin uçak fabrikası kim tarafından neden kapatıldı?

Haluk Bayraktar, Vatan Gazetesi Yazarı Ahmet Emin Yalman'ın "Toplu iğne yapamayan ülkede uçak motoru nasıl yapılır?" sorusunu hep gündeme taşıdığını söyledi. Bayraktar, İran ve Irak'ın, Nuri Demirağ'ın ürettiği uçaklara talip olunca, "Yakarız ama yine de sattırmayız" denildiğine dikkat çekti. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın açıklamaları şöyle: