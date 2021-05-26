Türkiye'nin uçak fabrikası kim tarafından neden kapatıldı?
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar; Türkiye'nin ilk milli ve özgün Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2'nin Polonya'ya ihraç edilmesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar; Türkiye'nin ilk milli ve özgün Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2'nin Polonya'ya ihraç edilmesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
BAYRAKTAR: "DEVLET TARAFINDAN THK'YA YERLİ UÇAK SİPARİŞİ VERİLMEDİ"
Haluk Bayraktar; lisansla Gipsy uçak motoru üretecek Gazi Motor Fabrikası'nın 2. Dünya Savaşı'ndaki tarafsız konumumuz nedeniyle Türkiye'de gizlenen Polonyalı mühendislerin desteğiyle kurulduğunu belirterek, "Bu güçlü işbirliği maalesef sonuca ulaşmadı. Devlet tarafından THK'ya yerli uçak siparişi verilmedi" dedi.
Sabah gazetesinden Şerif Can'ın haberine göre Haluk Bayraktar, 1949'da dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı'nın THK yetkililerine uçak siparişi verilmemesinin nedenini 'Amerikan yardımından bedava uçak almak dururken, uçak fabrikanıza parayla sipariş verirsem yarın bu millet beni asar' diyerek açıkladığını hatırlattı ve "Uçak fabrikalarına kilit vuruldu" diye konuştu. Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zeki Doğan olduğu öğrenildi.
Haluk Bayraktar, Vatan Gazetesi Yazarı Ahmet Emin Yalman'ın "Toplu iğne yapamayan ülkede uçak motoru nasıl yapılır?" sorusunu hep gündeme taşıdığını söyledi. Bayraktar, İran ve Irak'ın, Nuri Demirağ'ın ürettiği uçaklara talip olunca, "Yakarız ama yine de sattırmayız" denildiğine dikkat çekti. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın açıklamaları şöyle: