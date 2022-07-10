Türkiye'nin uçan devi böyle görüntülendi

Başta F-16 ve F-4 savaş uçakları ile Havadan İhbar ve Kontrol Uçağı olmak üzere çok sayıda hava aracına KC-135R tipi tanker uçakla yakıt ikmali yapabilen filo, Türk Hava Kuvvetlerinde, Türk mitolojisinde kimsesiz bir çocuğu büyüttüğüne inanılan dişi kurt Asena`ya atıfla verilen "Asenalar" çağrı koduyla biliniyor.