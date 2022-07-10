Türkiye'nin uçan devi böyle görüntülendi
Adana'daki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda konuşlu, havada yakıt ikmali yapabilen dünyada sayılı filolardan 101'inci Havada Yakıt İkmal Filo Komutanlığı, KC-135R tipi tanker uçaklarla savaş jetlerine gökyüzünde yakıt desteği vererek Türkiye'nin operasyonel gücüne güç katıyor.
Merkez Sarıçam ilçesindeki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı`nda konuşlu filo, Hava Kuvvetleri Komutanlığının uzun menzilli operasyonlarında en kritik görevlerden birini üstleniyor.
Başta F-16 ve F-4 savaş uçakları ile Havadan İhbar ve Kontrol Uçağı olmak üzere çok sayıda hava aracına KC-135R tipi tanker uçakla yakıt ikmali yapabilen filo, Türk Hava Kuvvetlerinde, Türk mitolojisinde kimsesiz bir çocuğu büyüttüğüne inanılan dişi kurt Asena`ya atıfla verilen "Asenalar" çağrı koduyla biliniyor.
Zorlu görev öncesi yaptıkları toplantıda, kullanacakları güzergahtan ikmal yapılacak uçakların özelliklerine kadar operasyonu en ince ayrıntısına kadar ele alan ekip, tanker uçakta yapılan hummalı hazırlığın ardından yaklaşık 100 ton yakıtla 10. Tanker Üs Komutanlığından havalanıyor.
Çoğunlukla yerden yaklaşık 20-40 bin feet yükseklikte gerçekleştirilen buluşmada, destek sağlanacak uçak, hava sıcaklığı, rüzgar, hız, yükseklik gibi çok sayıda detayın telsiz konuşmalarında hesaplanmasının ardından tanker uçağın arkasına yanaşılıyor.