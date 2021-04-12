Türkiye’nin üçte biri büyüklüğünde! ''Kıyamet günü buzulu'' alarm veriyor
Küresel ısınma nedeniyle kutuplardaki buzullar büyük bir hızla erimeye devam ederken kıyamet günü buzulu” olarak adlandırılan Batı Antarktika'daki Thwaites buzulunun düşünenden daha hızlı eridiği ortaya çıktı.
Batı Antarktika'daki Thwaites buzulu, önceden düşünülenden daha hızlı ısınıyor ve eriyor. Soğuğa dayanıklı bir su altı robotundan elde edilen veriler, “kıyamet günü buzulu” olarak adlandırılan Thwaites'in, sanılandan daha fazla ılık suyla boğulduğunu ortaya koyuyor.
Batı Antarktika'daki Thwaites, neredeyse Türkiye’nin yüzölçümünün üçte biri büyüklüğünde ve çökmesi küresel olarak deniz seviyelerinde ortalama olarak 65 cm'lik bir artışa yol açabilir.
BAZI ÜLKELERDE 3 METREYE YAKIN DENİZ SEVİYESİ YÜKSELMESİNE NEDEN OLACAK
Öte yandan Thwaites, Batı Antarktika Buz Levhası'nın tam merkezine oturduğu için 'kıyamet buzulu' olarak adlandırılıyor. Buzulun geniş havzası, deniz seviyesinden alçak yerleşim-yerlerinde üç metre fazla yükselme tehlikesini beraberinde getiriyor. Bu durumdan en fazla ABD, Çin, Hollanda, Belçika, Maldivler, Kuzey Kore ve İspanya gibi alçak kıyılara sahip ülkelerin etkileneceğini tahmin ediyor.
İNSANLIĞI BÜYÜK BİR FACİAYA SÜRÜKLEYEBİLİR
Ancak, Thwaites'teki erime yalnızca bu ülkeler zarar vermeyecek. Bilim insanları Thwaites’deki çöküşü Batı Antartika’da diğer buzulların da parçalanması tetikleyerek insanlığı büyük bir faciaya sürükleyeceğini söyledi.