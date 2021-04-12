Türkiye’nin üçte biri büyüklüğünde! ''Kıyamet günü buzulu'' alarm veriyor

BAZI ÜLKELERDE 3 METREYE YAKIN DENİZ SEVİYESİ YÜKSELMESİNE NEDEN OLACAK

Öte yandan Thwaites, Batı Antarktika Buz Levhası'nın tam merkezine oturduğu için 'kıyamet buzulu' olarak adlandırılıyor. Buzulun geniş havzası, deniz seviyesinden alçak yerleşim-yerlerinde üç metre fazla yükselme tehlikesini beraberinde getiriyor. Bu durumdan en fazla ABD, Çin, Hollanda, Belçika, Maldivler, Kuzey Kore ve İspanya gibi alçak kıyılara sahip ülkelerin etkileneceğini tahmin ediyor.