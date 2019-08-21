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  3. 21 Ağustos 2019 17:20

İşte il il Türkiye'nin en temiz ve en kirli havası

Türk Hava Hakkı Platformu, uluslararası standartlar açısından Türkiye'nin en temiz ve kirli havasına sahip olan illerini açıkladı. Hava kalitesi en kötü şehirler Kahramanmaraş, Iğdır ve Mersin olurken, Dünya Sağlık Örgütü kriterleri

İşte il il Türkiye'nin en temiz ve en kirli havası

Türk Hava Hakkı Platformu, uluslararası standartlar açısından Türkiye'nin en temiz ve kirli havasına sahip olan illerini açıkladı. Hava kalitesi en kötü şehirler Kahramanmaraş, Iğdır ve Mersin olurken, Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre tek temiz havalı il ise Ardahan.

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İşte il il Türkiye'nin en temiz ve en kirli havası

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İşte il il Türkiye'nin en temiz ve en kirli havası

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İşte il il Türkiye'nin en temiz ve en kirli havası

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