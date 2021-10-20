Türkiye'nin vurucu güçleri için merakla beklenen tarih belli oldu

Milli teknoloji hamlesi doğrultusunda merkezi yönetim bütçesinden savunma ve güvenlik birimlerinin ihtiyaçları için ayrılan kaynak, 2021 yılına göre yüzde 29,6 oranında artışla 181 milyar liraya yükseltildi. Savunma bütçesinin artırılması 2023'e kadar savunma sanayi alanında tam bağımsızlığı sağlamak ve 2023 milli ve yerli teknolojik hedefler açısında da önem taşıyor.