  4. Türkiye'nin yabancı uyruklu ''avlanması yasak kuş hırsızı'' yakalandı!

Silivri’de, avlanması yasak kuşları yakalayarak yasa dışı yollardan yurt dışına sattığı iddia edilen yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

Kaynak: İHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, sosyal medya platformlarında, yabancı uyruklu şahısların avlanması yasak olan Doğan ve Şahin türü kuşları yakalayıp yasa dışı yollarla yurt dışına çıkartarak sattığı yönündeki paylaşımlara yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda, görüntülerde yer alan ve kimlik bilgileri tespit edilen A.E. isimli şüpheli şahıs 10 Ağustos 2025 tarihinde Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü’nce Bursa ilinde yakaladı.

Araştırmalarda, görüntülerin yaklaşık 1 yıl önce çekildiği, görüntülerdeki kuşların A.A. isimli şahıs tarafından İstanbul’a götürülürken dinlenmek amacıyla A.E.’ye getirildiği tespit edildi.

A.A isimli şüpheli şahıs dün İstanbul Silivri’de ikamet adresinde yakalandı. A

