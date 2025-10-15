Türkiye'nin yağış haritası açıklandı: 52 yıldır böylesi görülmedi!

GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA YAĞIŞ YÜZDE 60 AZALDI

2025 su yılı verilerine göre, yağışlar normaline ve 2024 su yılı yağışına göre Marmara'da yüzde 34 azaldı. Ege Bölgesi'nde normaline göre yüzde 28, 2024 su yılı yağışına göre yüzde 14 azalma gerçekleşti. Akdeniz Bölgesi'nde normaline göre yüzde 31, 2024 su yılı yağışına göre yüzde 26 azalma oldu. İç Anadolu Bölgesi'nde normaline göre yüzde 35, 2024 su yılı yağışına göre yüzde 34 azalma kaydedildi. Karadeniz Bölgesi'nde normaline göre yüzde 4, 2024 su yılı yağışına göre yüzde 7 azalma gerçekleşti. Doğu Anadolu Bölgesi'nde normaline göre yüzde 25, 2024 su yılı yağışına göre yüzde 42 azalma tespit edildi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde normaline göre yüzde 53, 2024 su yılı yağışına göre yüzde 60 azalma gerçekleşti.