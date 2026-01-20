Türkiye'nin yaz tatili cennetinde kış temizliği: Kaçak liman ve iskeleler tek tek söküldü!
Türkiye'nin yaz tatili denince ilk akla gelen noktalarından biri olan Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 100 teknenin bağlı olduğu 6 adet yüzer iskeleli kaçak liman ve 1 sabit iskele ekipler tarafından kaldırıldı.
Kaynak: DHA
Muğla'da Bodrum ilçesi Kaymakamlığı koordinesinde Bodrum Belediyesi, Bodrum Bölge Liman Başkanlığı, Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü, Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkbükü sahilinde 100 teknenin bağlı olduğu 6 yüzer iskeleli kaçak liman ve 1 sabit iskelenin yıkımı için sabah saatlerinde bölgeye geldi.
Dalgıç yardımıyla ekipler iskeleler üzerinde söküm işlemi gerçekleştirdi.
İş makinesinin destek verdiği söküm işlemlerinde kaydı olmayan 10'a yakın tekne yediemin deposuna götürülürken, diğer bağlı tekneler sahipleri tarafından bölgeden alındı.
Öte yandan, kaçak iskeleleri yapan kişi ve kişiler hakkında idari ve adli işlem başlatılacağı bildirildi. (DHA)
