Türkiye'nin yaz tatili cennetinde kış temizliği: Kaçak liman ve iskeleler tek tek söküldü!

Muğla'da Bodrum ilçesi Kaymakamlığı koordinesinde Bodrum Belediyesi, Bodrum Bölge Liman Başkanlığı, Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü, Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkbükü sahilinde 100 teknenin bağlı olduğu 6 yüzer iskeleli kaçak liman ve 1 sabit iskelenin yıkımı için sabah saatlerinde bölgeye geldi.