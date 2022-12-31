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Türkiye'nin yeni helikopteri T70 havalandı

Jandarma Genel Komutanlığının kullanımına sunulan ilk T70 Helikopteri düzenlenen törenle tanıtıldı.

Türkiye'nin yeni helikopteri T70 havalandı - Resim: 1

TUSAŞ, ASELSAN, TEI, Alp Havacılık ve Sikorsky alt yükleniciliğinde üretilen T70 Genel Maksat Helikopteri`nin teslimatları devam ediyor.

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Türkiye'nin yeni helikopteri T70 havalandı - Resim: 2

TUSAŞ, T70 Genel Maksat Helikopter Programı kapsamında yerli aviyonik sistemler, transmisyon, iniş takımı, dinamik parçalar ile nihai montaj ve kalifikasyon testlerini tamamladığı ilk T70 Helikopteri`nin teslimatını, Jandarma Genel Komutanlığına gerçekleştirdi.

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Türkiye'nin yeni helikopteri T70 havalandı - Resim: 3

Jandarma envanterine katılan T70 Helikopteri`nin tanıtımı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin`in katılımıyla Jandarma Havacılık Başkanlığında düzenlenen törenle yapıldı.

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Türkiye'nin yeni helikopteri T70 havalandı - Resim: 4

Törende ayrıca, başta trafik denetimlerinde kullanılacak Gyrocopter ile Mi-17 helikopterlerine eklenen gece görüş gözlüğünün tanıtımı da gerçekleştirildi.

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