Türkiye'nin yeni helikopteri T70 havalandı
Jandarma Genel Komutanlığının kullanımına sunulan ilk T70 Helikopteri düzenlenen törenle tanıtıldı.
TUSAŞ, ASELSAN, TEI, Alp Havacılık ve Sikorsky alt yükleniciliğinde üretilen T70 Genel Maksat Helikopteri`nin teslimatları devam ediyor.
TUSAŞ, T70 Genel Maksat Helikopter Programı kapsamında yerli aviyonik sistemler, transmisyon, iniş takımı, dinamik parçalar ile nihai montaj ve kalifikasyon testlerini tamamladığı ilk T70 Helikopteri`nin teslimatını, Jandarma Genel Komutanlığına gerçekleştirdi.
Jandarma envanterine katılan T70 Helikopteri`nin tanıtımı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin`in katılımıyla Jandarma Havacılık Başkanlığında düzenlenen törenle yapıldı.
Törende ayrıca, başta trafik denetimlerinde kullanılacak Gyrocopter ile Mi-17 helikopterlerine eklenen gece görüş gözlüğünün tanıtımı da gerçekleştirildi.