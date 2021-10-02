Türkiye'nin yeni İHA'sı BAHA havalandı

BAHA'nın 30 kilogram ağırlığa sahip olduğunu, 5 kilogram faydalı yük taşıyabildiğini anlatan Solmaz, "Özellikle bulut altı diye tabir ettiğimiz aracımız, bulutlu havalarda dahi görev yapabilecek ve sınır bölgelerinde otonom görev icra edebilecek. Sürü algoritmalarıyla beraber de süre kabiliyeti kazanan bir otonom hava aracı olarak görevini yerine getirebilecek." diye konuştu.