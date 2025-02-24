Türkiye'nin yeni savaş canavarı Altay tankı TSK envanterine giriyor

İlk kez basın mensuplarının ziyaretine de açılan fabrikayı gezen ve inşaat hakkında bilgi alan Görgün, "Aslında bu tesisi hem projelendirilmesi hem faaliyete geçecek ve daha sonraki fonksiyonları da düşündüğümüzde bir zırhlı araç mükemmeliyet merkezi olarak da tanımlamanın yerinde olacağını düşünüyorum. Hem zırhlı araç üretimleri hem zırhlı araçların ihtiyaç duyduğu motor ve güç aktarma üretimlerinin yapılacağı bir kompleksteyiz. Bu sene söz verdiğimiz üzere ilk seri üretimden çıkacak tanklarımızı kahraman ordumuza teslim ediyor olacağız. Şu anki planlamalarımız ağustos ayı içinde tesisimizi de görkemli bir törenle açarak ihtiyaç duyulan tüm zırhlı araçlarımızın üretimi için süreci başlatmak ve devam ettirmek. Yürüttüğümüz Altay tankı projesi toplumumuzda hakikaten merakla ve heyecanla beklenilen yüksek teknoloji içeren bir platform. Bu platform için yaklaşık 600'ün üzerinde firma çalışıyor. Tabii ki ana yüklenicimiz BMC. BMC ile birlikte yakın çalışan ASELSAN, Roketsan, Havelsan, MKE gibi firmalarımızla birlikte biraz evvel de ifade ettiğim yaklaşık 600 firma gece gündüz çalışıyorlar. Biz 2025 yılı içinde burada 3 tane tankı teslim ettikten sonra önümüzdeki yıl 11 tane sonra takip eden yıl 41 bir tane ve 30 tane olmak üzere T1 olarak adlandırdığımız ilk 85 aracın teslimatını yapacağız. Sonra 2028 yılı itibariyle T2 konfigürasyonunda toplamda 165 tane tank bu tesislerden çıkarak kahraman ordumuza teslim edilecek" ifadelerini kullandı.