Türkiye'nin yeni savaş canavarı Altay tankı TSK envanterine giriyor

'TANKLAR 'KARARGAH' OLARAK KULLANILABİLECEK NİTELİKTE'

Altay tankı hakkında teknik bilgileri paylaşan Görgün, "Üretilen tankların kendileri 'karargah' olarak da kullanılabilecek nitelikte, eğitim merkezi olabilecek nitelikte de farklı konfigürasyonla kara kuvvetlerimizin ihtiyaçlarına yönelik olarak konfigüre teslim edilecek. Biz kara araçlarında Allah'a çok şükür ülke olarak dünyada çok kıymet gören bir konumdayız. Tüm ürettiğiniz zırhlı araçlar yaklaşık 50 ülkeye ve yaklaşık 4 bin 500'ün üzerinde şimdiye kadar araç teslim etmiş durumda, kara araçları üreten firmalarımız. Hem motorlarda hem güç aktarma organlarında yerlileştirme çalışmalarımız devam ediyor. Motor ve güç aktarma sistemlerinde de yurt dışına bağımlılığı ortadan kaldırıp kara araçlarındaki tüm sistemlerde de ürettiğimiz motorları ve aktarma organlarını kullanıyor olacağız. Bu anlamda faaliyet gösteren gerek motor geliştirme gerek transisyon geliştirme faaliyetlerinde emek veren firmalarımız var. Her birini tebrik ediyoruz. Her birinin ürettiği ürünler bizim için kıymetli. Yerlilik ve millilik oranını artırma yaklaşımlarımız devam edecek. Yurt dışına bağımlılığı en aza indirme, ihtiyaç duyduğumuzda kendi kendimize yetebilme anlayışımızı sürdüreceğiz. Tabii ki burada Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldığımız güven bizlere sunduğu fırsatlar verdiği vizyon ve bizlere izlediği misyonla birlikte elimizden gelenin her birini savunma sanayindeki tüm şirketlerimizle birlikte el birliğiyle, gönül birliğiyle gece gündüz çalışarak hedeflerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Süreçlerimiz planlandığı gibi çok şükür ve söz verdiğimiz şekilde teslim edilecek şekilde devam ediyor" dedi.