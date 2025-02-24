Türkiye'nin yeni savaş canavarı Altay tankı TSK envanterine giriyor
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk Silahlı Kuvvetleri için üretilecek Altay tanklarından 3 tanesinin bu yıl içerisinde teslim edileceğini açıkladı.
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Altay tankının seri üretiminin yapılacağı BMC fabrikasını ziyaret etti. BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarete Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı da katıldı.
İlk kez basın mensuplarının ziyaretine de açılan fabrikayı gezen ve inşaat hakkında bilgi alan Görgün, "Aslında bu tesisi hem projelendirilmesi hem faaliyete geçecek ve daha sonraki fonksiyonları da düşündüğümüzde bir zırhlı araç mükemmeliyet merkezi olarak da tanımlamanın yerinde olacağını düşünüyorum. Hem zırhlı araç üretimleri hem zırhlı araçların ihtiyaç duyduğu motor ve güç aktarma üretimlerinin yapılacağı bir kompleksteyiz. Bu sene söz verdiğimiz üzere ilk seri üretimden çıkacak tanklarımızı kahraman ordumuza teslim ediyor olacağız. Şu anki planlamalarımız ağustos ayı içinde tesisimizi de görkemli bir törenle açarak ihtiyaç duyulan tüm zırhlı araçlarımızın üretimi için süreci başlatmak ve devam ettirmek. Yürüttüğümüz Altay tankı projesi toplumumuzda hakikaten merakla ve heyecanla beklenilen yüksek teknoloji içeren bir platform. Bu platform için yaklaşık 600'ün üzerinde firma çalışıyor. Tabii ki ana yüklenicimiz BMC. BMC ile birlikte yakın çalışan ASELSAN, Roketsan, Havelsan, MKE gibi firmalarımızla birlikte biraz evvel de ifade ettiğim yaklaşık 600 firma gece gündüz çalışıyorlar. Biz 2025 yılı içinde burada 3 tane tankı teslim ettikten sonra önümüzdeki yıl 11 tane sonra takip eden yıl 41 bir tane ve 30 tane olmak üzere T1 olarak adlandırdığımız ilk 85 aracın teslimatını yapacağız. Sonra 2028 yılı itibariyle T2 konfigürasyonunda toplamda 165 tane tank bu tesislerden çıkarak kahraman ordumuza teslim edilecek" ifadelerini kullandı.
'TANKLAR 'KARARGAH' OLARAK KULLANILABİLECEK NİTELİKTE'
Altay tankı hakkında teknik bilgileri paylaşan Görgün, "Üretilen tankların kendileri 'karargah' olarak da kullanılabilecek nitelikte, eğitim merkezi olabilecek nitelikte de farklı konfigürasyonla kara kuvvetlerimizin ihtiyaçlarına yönelik olarak konfigüre teslim edilecek. Biz kara araçlarında Allah'a çok şükür ülke olarak dünyada çok kıymet gören bir konumdayız. Tüm ürettiğiniz zırhlı araçlar yaklaşık 50 ülkeye ve yaklaşık 4 bin 500'ün üzerinde şimdiye kadar araç teslim etmiş durumda, kara araçları üreten firmalarımız. Hem motorlarda hem güç aktarma organlarında yerlileştirme çalışmalarımız devam ediyor. Motor ve güç aktarma sistemlerinde de yurt dışına bağımlılığı ortadan kaldırıp kara araçlarındaki tüm sistemlerde de ürettiğimiz motorları ve aktarma organlarını kullanıyor olacağız. Bu anlamda faaliyet gösteren gerek motor geliştirme gerek transisyon geliştirme faaliyetlerinde emek veren firmalarımız var. Her birini tebrik ediyoruz. Her birinin ürettiği ürünler bizim için kıymetli. Yerlilik ve millilik oranını artırma yaklaşımlarımız devam edecek. Yurt dışına bağımlılığı en aza indirme, ihtiyaç duyduğumuzda kendi kendimize yetebilme anlayışımızı sürdüreceğiz. Tabii ki burada Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldığımız güven bizlere sunduğu fırsatlar verdiği vizyon ve bizlere izlediği misyonla birlikte elimizden gelenin her birini savunma sanayindeki tüm şirketlerimizle birlikte el birliğiyle, gönül birliğiyle gece gündüz çalışarak hedeflerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Süreçlerimiz planlandığı gibi çok şükür ve söz verdiğimiz şekilde teslim edilecek şekilde devam ediyor" dedi.
'SERİ ÜRETİM İÇİN GERİ SAYIMA BAŞLADIK'
BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Altay tankının seri üretiminin yapılacağı tesis hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "BMC olarak önümüzdeki dönemde savunma sanayiye yönelik tüm üretimimizi bu gördüğünüz tesislerimizde gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 1 milyon metrekarelik büyük bir kampüs olarak tasarlanan bu komplekste başta 'Yeni Altay' tankımız olmak üzere birçok farklı, paletli ve tekerlekli zırhlı aracı imal edeceğiz.