Türkiye'nin yeni tip çıkarma gemisi suya indirildi

İstanbul'da Anadolu Tersanesi'nde Türk Deniz Kuvvetleri için üretilen yeni tip çıkarma gemisi Ç-159'un testleri çerçevesinde Yalova'da kıyıya çıkarma yapıldı.

Kaynak: İHA
Türkiye'nin yeni tip çıkarma gemisi suya indirildi - Resim: 1

Yeni Tip Çıkarma Gemisi Ç-159, Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde test edildi. 

Türkiye'nin yeni tip çıkarma gemisi suya indirildi - Resim: 2

Sahil Caddesi kıyısına yanaşarak ön rampası indirilen gemiden bir tank çıktı daha sonra ise geri manevra ile gemiye yeniden bindirildi. 

Türkiye'nin yeni tip çıkarma gemisi suya indirildi - Resim: 3

Tuzla'da bulunan Anadolu Tersanesi'nde üretilen Ç-159 daha sonra ise yeniden tersaneye götürüldü.

Türkiye'nin yeni tip çıkarma gemisi suya indirildi - Resim: 4

Faaliyet süresince Esenköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri güvenlik önlemlerini aldı.

