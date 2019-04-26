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  3. 26 Nisan 2019 10:40

Türkiye'nin yeni turizm noktası oldu!

Siirt’teki Botan Vadisi manzaralı delikli taş olarak bilinen Rasıl Hacar’a turist akını yaşanıyor.

Türkiye'nin yeni turizm noktası oldu!

Siirt’in tarihi mekanlarından delikli taş olarak bilenen kent merkezine 4 kilometre uzaklıkta bulunan Rasıl Hacar’da baharın gelmesi ile birlikte ziyaretçi hareketliliği yaşandı.

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Türkiye'nin yeni turizm noktası oldu!

Bir süre önce bakımsızlıktan dolayı gidilemeyen Rasıl Hacar’da Dicle Kalkınma Ajansı ile Siirt İl Özel İdaresi 1 milyon 156 bin lira desteğiyle restorasyonunun yapılması turizm merkezi haline geldi.

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Türkiye'nin yeni turizm noktası oldu!

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, Rasıl Hacar’ın Siirt’in önemli turizm alanı olduğunu ifade ederek, Daha önce burası atıl durumdaydı. Yapılan restorasyon çalışmalarıyla burayı modern bir hale getirdik.

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Türkiye'nin yeni turizm noktası oldu!

Burası Botan Vadisi’ne hakim olan bir yerimizdir. Son zamanlarda ziyaretçi sayısında artış yaşandığını görüyoruz bu da bizim için önemli bir gelişmedir" dedi.

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