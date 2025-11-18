Türkiye'nin yerli füzesi SİPER 1’den tarihi başarı: Otonom atışta hedefi 12'den vurdu
Türkiye’nin uzun menzilli hava savunma sistemindeki kritik eşik, Sinop Test Merkezi’nde yapılan otonom batarya atışıyla bir kez daha başarıyla aşıldı.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen SİPER 1 projesinde önemli bir kilometre taşı geride bırakıldı. SİPER 1 otonom batarya atışı, Sinop Test Merkezi'nde yapıldı. Türk Hava Kuvvetleri kontrolünde gerçekleştirilen otonom batarya atışında SİPER 1 Uzun Menzilli Hava Savunma Füzesi, hedefini tam isabetle vurdu.
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, test sonrası yaptığı değerlendirmede başarının Türkiye’nin hava savunma mimarisindeki kararlılığının göstergesi olduğunu vurguladı.
Görgün, sistemin kritik alt bileşenlerinin yerli ve millî imkanlarla geliştirildiğine dikkat çekerek şunları söyledi: "Bu başarı, gök vatanımızın güvenliğine atılan stratejik bir imzadır. ASELSAN’ın radar, komuta kontrol ve sensör yetenekleri; ROKETSAN’ın füze ve harp başlığı mühendisliği ile Hava Kuvvetlerimizin tecrübesi mükemmel bir uyum içinde birleşti. SİPER, yalnızca bir savunma sisteminin adı değil; milletimizin iradesini ve bağımsızlığını koruyan çelikten bir sözdür."
Görgün, projede emeği geçen tüm personellere teşekkür ederek hedefin "daha ileri, daha güçlü ve daha yüksek sistemlere" uzanmak olduğunu ifade etti.