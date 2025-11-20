Türkiye'nin yerli hava savunma füzesi, buldu, takip etti, vurdu

ROKETSAN'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mavi Vatan savunmasında yeni nesil milli çözüm: LEVENT. LEVENT Yakın Hava Savunma Sistemimiz, gerçekleştirilen arayıcılı güdümlü test atışında hedefini tam isabetle vurdu. Su üstü platformlarına kazandırdığı etkili angajman performansı ve güçlü caydırıcılığıyla LEVENT, savunma hattımızın kritik bir bileşeni olmaya devam ediyor" denildi.