Türkiye'nin yerli hava savunma füzesi, buldu, takip etti, vurdu
Türkiye'nin hava sahasını korumak için yerli olarak üretilen LEVENT Yakın Hava Savunma Sistemi arayıcılı güdümlü test atışında hedefini tam isabetle vurdu.
ROKETSAN'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mavi Vatan savunmasında yeni nesil milli çözüm: LEVENT. LEVENT Yakın Hava Savunma Sistemimiz, gerçekleştirilen arayıcılı güdümlü test atışında hedefini tam isabetle vurdu. Su üstü platformlarına kazandırdığı etkili angajman performansı ve güçlü caydırıcılığıyla LEVENT, savunma hattımızın kritik bir bileşeni olmaya devam ediyor" denildi.
ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Su üstü platformlarının kritik güç çarpanı: LEVENT. LEVENT Yakın Hava Savunma Sistemimiz, gerçekleştirilen atış faaliyetinde hedefi etkisiz hale getirerek görev kabiliyetini ortaya koydu. Mavi Vatan için geliştirdiğimiz her sistemle, donanmamızın gücüne güç katmaya devam edeceğiz" dedi. (DHA)