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Türkiye'nin yerli seyir füzesi SOM-J 12'den vurdu

TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Türkiye'nin yerli seyir füzesi SOM-J su üstü bir platforma karşı yapılan ilk test atışında hedefi başarıyla vurdu.

Kaynak: İHA
Türkiye'nin yerli seyir füzesi SOM-J 12'den vurdu - Resim: 1

SOM-J Projesi çerçevesinde SOM-J Füzesinin F-16 uçağından su üstü hedefe karşı atış testi icra edildi.

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Türkiye'nin yerli seyir füzesi SOM-J 12'den vurdu - Resim: 2

Atış çerçevesinde, atış sonrasında veribağı ile haberleşme ve kontrol, azami menzil, vuruş hassasiyeti ve su üstü hedeflere angajman yeteneklerinin gösterimi yapıldı.

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Türkiye'nin yerli seyir füzesi SOM-J 12'den vurdu - Resim: 3

SOM-J, zorlayıcı rota ve manevra şartlarında azami menzil gereksinimi dahil tüm parametreleri yerine getirerek, su üstü hedefi başarıyla vurdu.

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Türkiye'nin yerli seyir füzesi SOM-J 12'den vurdu - Resim: 4

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen SOM-J seyir füzesinin, su üstü bir platforma karşı yapılan ilk test atışında hedefi başarıyla vurduğunu belirtti.

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