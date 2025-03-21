Türkiye'nin yerli seyir füzesi SOM-J 12'den vurdu
TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Türkiye'nin yerli seyir füzesi SOM-J su üstü bir platforma karşı yapılan ilk test atışında hedefi başarıyla vurdu.
Kaynak: İHA
SOM-J Projesi çerçevesinde SOM-J Füzesinin F-16 uçağından su üstü hedefe karşı atış testi icra edildi.
1 / 8
Atış çerçevesinde, atış sonrasında veribağı ile haberleşme ve kontrol, azami menzil, vuruş hassasiyeti ve su üstü hedeflere angajman yeteneklerinin gösterimi yapıldı.
2 / 8
SOM-J, zorlayıcı rota ve manevra şartlarında azami menzil gereksinimi dahil tüm parametreleri yerine getirerek, su üstü hedefi başarıyla vurdu.
3 / 8
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen SOM-J seyir füzesinin, su üstü bir platforma karşı yapılan ilk test atışında hedefi başarıyla vurduğunu belirtti.
4 / 8