Türkiye'nin yerli SİHA'sı ile ateşlenen yerli füzeleri hedefi 12'den vurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (TÜBİTAK SAGE) tarafından geliştirilen BOZOK ve KAYI30 silahlı insansız hava aracı (SİHA) mühimmatlarının, Bayraktar AKINCI’dan gerçekleştirilen test atışlarında hedefi tam isabetle imha ettiğini duyurdu.