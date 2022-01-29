Türkiye'nin yerli uçağı HÜRKUŞ ilk kez görüntülendi
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından tasarlanan, yerli ve milli imkanlar ile üretilen eğitim uçağı HÜRKUŞ'un HYEU modelinin Ateş Filo'ya teslim edilmek için gün sayıyor. Ateş Filo için özel tasarlanan HÜRKUŞ'lar ilk kez görüntülendi.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından tasarlanan, yerli ve milli imkanlar ile üretilen HÜRKUŞ Hava Yer Entegrasyon Uçağı (HYEU), Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın eğitim faaliyetlerinde kullanılması planlanıyor.
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HÜRKUŞ HYEU ile İleri Hava Kontrolörü, İleri Muharebe Kontrolörü ve Müşterek Ateş Destek Timi eğitimleri verilecek. Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda yer alan 135'nci Filo yani Ateş Filo'da konuşlanacak olan HÜRKUŞ'lar Filo'nun istekleri doğrultusunda tasarlandı.
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Ateş Filo'ya teslim edilmek üzere gün sayan HÜRKUŞ'ları ilk kez İhlas Haber Ajansı (İHA) görüntüledi. Öte yandan, HÜRKUŞ HYEU'nun, düşük kullanım maliyet ve gelişmiş aviyonik sistemleri ile önemli avantajlar sağlayacağı öngörülüyor.
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