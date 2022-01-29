Türkiye'nin yerli uçağı HÜRKUŞ ilk kez görüntülendi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından tasarlanan, yerli ve milli imkanlar ile üretilen HÜRKUŞ Hava Yer Entegrasyon Uçağı (HYEU), Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın eğitim faaliyetlerinde kullanılması planlanıyor.