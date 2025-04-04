Türkiye'nin yerli ve milli askeri gücü uluslararası şovuna hazırlanıyor
Milli Savunma Bakanlığı'nın bağlı kuruluşu ASFAT A.Ş., milli imkanlarla geliştirdiği kara, hava ve deniz platformlarını Hırvatistan'da düzenlenecek uluslararası savunma fuarına taşıyacak.
Avrupa'nın önemli savunma, havacılık ve güvenlik fuarlarından olan Adriyatik Denizi Savunma ve Havacılık Fuarı (ASDA 2025), 8-10 Nisan 2025 tarihleri arasında Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de gerçekleştirilecek. Fuar kapsamında ASFAT'ın en yeni savunma sanayi çözümleri görücüye çıkacak. A
SFAT; fırkateyn, korvet, açık deniz karakol gemileri, karakol gemileri, lojistik destek gemileri, yardımcı gemiler, yüzer havuzlar ve insansız su üstü araçları dahil olmak üzere deniz platformlarını, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın önde gelen savunma sanayi sektör temsilcileri ile buluşturacak.
Pakistan'ın operasyonel ve teknik gereksinimlerine göre revize edilen, hava savunma savaşı ve denizaltı savunma savaşı dahil olmak üzere her türlü savaş görevini yerine getirebilen milli gemiler (MİLGEM) ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda inşa ve donatım faaliyetleri devam eden, üstün sensör ve silah sistemleri ile donatılan açık deniz karakol gemileri katılımcıların beğenisine sunulacak.
ASFAT çok sayıda tank ve obüsün bakım, onarım ve modernizasyonunu, çeşitli uçak ve helikopterler ile bunların motorlarının bakım, onarım ve yenileştirme, bakım ve modernizasyon gereksinimlerini karşılayabiliyor. Bu çerçevede Hırvatistan'da Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaç duyduğu kabiliyetlerin sağlanmasına yönelik çalışmalar katılımcılara sunulacak. ASFAT, kuruluşundan sadece 4 yıl sonra, 2023 yılında 'Defense News Top 100' listesine girmeyi başardı ve listedeki en genç Türk savunma sanayi şirketi oldu. (DHA)