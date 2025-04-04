Türkiye'nin yerli ve milli askeri gücü uluslararası şovuna hazırlanıyor

ASFAT çok sayıda tank ve obüsün bakım, onarım ve modernizasyonunu, çeşitli uçak ve helikopterler ile bunların motorlarının bakım, onarım ve yenileştirme, bakım ve modernizasyon gereksinimlerini karşılayabiliyor. Bu çerçevede Hırvatistan'da Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaç duyduğu kabiliyetlerin sağlanmasına yönelik çalışmalar katılımcılara sunulacak. ASFAT, kuruluşundan sadece 4 yıl sonra, 2023 yılında 'Defense News Top 100' listesine girmeyi başardı ve listedeki en genç Türk savunma sanayi şirketi oldu. (DHA)