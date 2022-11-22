Türkiye'nin yerli ve milli gururu TSK envanterine girdi
FNSS firması tarafından üretimi gerçekleştirilen ve özellikleriyle dünyada ilk olan PARS 4 6X6 Mayına Karşı Korumalı Araçlar'ın teslimatları gerçekleştirilerek Mehmetçik’in envanterine girdi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile FNSS firması arasında imzalanan 6x6 Mayına Karşı Korumalı Araç (MKKA) Tedariki Projesi kapsamında geliştirilen PARS 4 6x6 Özel Operasyon Araçlarının teslim töreni, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’in katıldığı törenle FNSS Ankara Gölbaşı tesislerinde gerçekleştirildi.
PARS 4 6x6 Mayına Karşı Korumalı araç, özel operasyonlara yönelik ateş kabiliyeti, El Yapımı Patlayıcıya (EYP) karşı etkin koruma, yüksek mayın ve balistik koruma içeren beka altyapısı ve yeni teknoloji ürünü görev donanımları ile öne çıkıyor.
Mehmetçik'in envanterine giren araç ayrıca modüler bir zırh yapısına sahip. Entegre EYP kiti ve sökülüp takılabilen RPG ağı sayesinde pasif koruma sağlayan araç ek olarak süpersonik seslere de duyarlı.
Projenin teslim töreninde konuşan Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, otonom araçların geliştirilmesinin devam ettiğini bildirerek, “Savunma sanayiimiz, kara araçları sektöründe hem Türk Silahlı Kuvvetlerimizin hem güvenlik güçlerimizin hem de yurt dışındaki dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere genç bir envantere ve geniş bir platform spektürüma sahip. Bu kapsamda; Ana Muharebe Tankı, mayın ve balistik korumalı zırhlı taktik tekerlekli araçlar, yeni nesil muharebe araçları, özel maksatlı keşif gözetleme araçları, lojistik amaçlı taktik tekerlekli araçlar ile otonom araçlar geliştirme projelerimiz başarıyla devam etmektedir” diye konuştu.