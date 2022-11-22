Türkiye'nin yerli ve milli gururu TSK envanterine girdi

Projenin teslim töreninde konuşan Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, otonom araçların geliştirilmesinin devam ettiğini bildirerek, “Savunma sanayiimiz, kara araçları sektöründe hem Türk Silahlı Kuvvetlerimizin hem güvenlik güçlerimizin hem de yurt dışındaki dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere genç bir envantere ve geniş bir platform spektürüma sahip. Bu kapsamda; Ana Muharebe Tankı, mayın ve balistik korumalı zırhlı taktik tekerlekli araçlar, yeni nesil muharebe araçları, özel maksatlı keşif gözetleme araçları, lojistik amaçlı taktik tekerlekli araçlar ile otonom araçlar geliştirme projelerimiz başarıyla devam etmektedir” diye konuştu.