Türkiye'nin yerli ve milli projesi dünyada bir ilk olacak

Güneş santralinin ilk fazı devrede. 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde bir alanda 3.5 milyon adet güneş panelinin yer alacağı santral, 2 milyon kişinin evsel elektrik ihtiyacını karşılayacak. Şu ana kadar 271 MW gücündeki 700 bin fotovoltaik panelin kurulumu yapılan santral, toplam kapasitenin yaklaşık yüzde 30'una erişmesine rağmen şimdiden Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi üretim merkezi oldu.