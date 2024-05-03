Türkiye'nin yeşil altınında hasat başladı: 100 TL'ye tezgahta
Türkiye'nin "yeşil altını" olarak bilinen papaz eriğinde hasat erken başladı. Manisa'nın Turgutlu ilçesine özel Dumanlı Papaz Eriği Türkiye haricinde Avrupa ülkelerine, Katar ve Dubai'ye de gönderiliyor.
Türkiye'nin en önemli erik üretim merkezlerinden biri olan Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yetişen, bol sulu olması, iriliği, sertliği ve üzerindeki buğusuyla diğer erik türlerinden ayrılan Dumanlı Papaz Eriğinde hasat başladı.
Geçen yıla göre rekoltenin daha yüksek olduğu Dumanlı Papaz Eriği Turgutlu’dan Türkiye’nin her yerine, Avrupa'ya, Dubai'ye ve Katar'a gönderiliyor.
Sadece Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yetişen, tadı ve üzerindeki buğusuyla hem Türkiye’de hem de dünyada adından söz ettiren Dumanlı Papaz Eriğinde bu sene hasat erken başladı. Gediz Nehri'nin bereketlendirdiği Turgutlu Ovası'nda, yaklaşık 10 bin dekar arazide yıllık ortalama 40 bin ton civarında üretilen Dumanlı Papaz Eriğinde 2 gün önce başlayan hasat çalışmalarının mayıs ayı boyunca devam edeceği öğrenildi.