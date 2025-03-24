Türkiye'nin yeşil cennetindeki bu mahalle ölümün eşiğinde yaşıyor
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaklaşık 100 kişinin yaşadığı bölge yaşanan çökme sonrası heyelan riskiyle karşı karşıya.
Kaynak: İHA
Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Kaleönü Mahallesi Seyisoğlu Küme Evleri'nde geçtiğimiz günlerde aşırı yağışların ardından çökme meydana geldi.
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Ömer Seyis'e ait 4 katlı binanın önünde meydana gelen heyelanda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
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Mahalle yolunda meydana gelen heyelanda yaşanan toprak kaymaları sürerken, yaklaşık 100 kişinin yaşadığı bölge çökme riskiyle karşı karşıya kaldı.
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Ekiplerce incelemelerin yapıldığı bölgede istinat duvarı çalışmalarına başlanacağı belirtilirken, 4 katlı binanın sahibi Ömer Seyis, çökmenin devam ettiğini söyledi.
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