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Türkiye'nin yeşil cennetindeki bu mahalle ölümün eşiğinde yaşıyor

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaklaşık 100 kişinin yaşadığı bölge yaşanan çökme sonrası heyelan riskiyle karşı karşıya.

Kaynak: İHA
Türkiye'nin yeşil cennetindeki bu mahalle ölümün eşiğinde yaşıyor - Resim: 1

Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Kaleönü Mahallesi Seyisoğlu Küme Evleri'nde geçtiğimiz günlerde aşırı yağışların ardından çökme meydana geldi.

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Türkiye'nin yeşil cennetindeki bu mahalle ölümün eşiğinde yaşıyor - Resim: 2

Ömer Seyis'e ait 4 katlı binanın önünde meydana gelen heyelanda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

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Türkiye'nin yeşil cennetindeki bu mahalle ölümün eşiğinde yaşıyor - Resim: 3

Mahalle yolunda meydana gelen heyelanda yaşanan toprak kaymaları sürerken, yaklaşık 100 kişinin yaşadığı bölge çökme riskiyle karşı karşıya kaldı.

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Türkiye'nin yeşil cennetindeki bu mahalle ölümün eşiğinde yaşıyor - Resim: 4

Ekiplerce incelemelerin yapıldığı bölgede istinat duvarı çalışmalarına başlanacağı belirtilirken, 4 katlı binanın sahibi Ömer Seyis, çökmenin devam ettiğini söyledi.

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