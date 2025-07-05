Türkiye'nin yılan avcısı Yılancı Kemal'i bir kez daha yılan ısırdı

Yılan tarafından ısırılan Başer'in o anlarda, "Bırakın bir şey olmaz, hadi bırak hadi bırak" diyerek soğukkanlı tavrını koruduğu görülürken, yılanı elinden zarar vermeden uzaklaştırdığı anlar cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Kemal Başer'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Çevredekilerin yaşadığı korku dolu anlarsa dikkat çekti.