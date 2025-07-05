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  4. Türkiye'nin yılan avcısı Yılancı Kemal'i bir kez daha yılan ısırdı!

Türkiye'nin yılan avcısı Yılancı Kemal'i bir kez daha yılan ısırdı

Hatay'ın Payas ilçesinde yaşayan ve bölgede "Yılancı Kemal" olarak tanınan Kemal Başer, eve giren 1 metrelik yılana parmağını kaptırdı.

Kaynak: İHA
Türkiye'nin yılan avcısı Yılancı Kemal'i bir kez daha yılan ısırdı - Resim: 1

Olay, Hatay'ın Payas ilçesinde yaşandı. Evine yılan giren vatandaşın yardım çağrısı üzerine bölgeye giden Yılancı Kemal, uzmanlıkla yılanı yakalamak istedi. 

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Türkiye'nin yılan avcısı Yılancı Kemal'i bir kez daha yılan ısırdı - Resim: 2

Müdahale esnasında 1 metrelik yılan Başer'in parmağını ısırdı. 

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Türkiye'nin yılan avcısı Yılancı Kemal'i bir kez daha yılan ısırdı - Resim: 3

Yılan tarafından ısırılan Başer'in o anlarda, "Bırakın bir şey olmaz, hadi bırak hadi bırak" diyerek soğukkanlı tavrını koruduğu görülürken, yılanı elinden zarar vermeden uzaklaştırdığı anlar cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Kemal Başer'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Çevredekilerin yaşadığı korku dolu anlarsa dikkat çekti.

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Türkiye'nin yılan avcısı Yılancı Kemal'i bir kez daha yılan ısırdı - Resim: 4
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