Türkiye'nin yılan hikayesine dönen tapu davasında 73 yıl sonra karar çıktı

‘KANGREN NİHAYETE ERDİ’

Hak sahiplerinin avukatı Kemal Çelebi, 1952 yılından beri kangren halinde devam eden davanın nihayete erdiğini belirterek, “Mahkeme hakimi çok karışık olan bir dosyayı nihayete erdirmiş bulunuyor. Açıkladığı hüküm kısmında da davadaki ana parseller göz önüne alındığında yüzde 97’den fazlası vatandaş lehine sonuçlanmıştır. Çok cüzi miktarı da ağalar adına tescil görmüştür. Tüm Karakoçan halkı için önemli bir gün oldu. Herkes tapularına kavuşmuş olacak. Bunun bir kesinleşme süreci olacaktır. Bunun Yargıtay aşaması vardır. Tek temennimiz verilmiş olan bu kararın Ankara’dan inşallah vatandaşlarımızın lehine onaylanarak geri gelmesidir” dedi.