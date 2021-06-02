Türkiye'nin yükselen gücü: Ülkeler bu silahları almak için sıraya girdi

Ankara'nın müttefiklerinin yanı sıra Suudi Arabistan gibi karşıtlarının da Türk SİHA'sı almak için sıraya girdiğini kaydeden İsviçre televizyonu SRF, 'Made in Turkey' damgalı silahların yarışa neden olduğunu duyurdu. Habere göre, kısa sürede dünyanın en büyük üçüncü drone gücü konumuna erişen Ankara, yalnızca NATO değil Rusya üzerinde de büyük bir baskı kurdu.