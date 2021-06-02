Türkiye'nin yükselen gücü: Ülkeler bu silahları almak için sıraya girdi
Halihazırda beş ülkeye ihraç edilen Türk üretimi silahlı insansız hava araçları (SİHA) bu kez İsviçre medyası tarafından haber oldu.
Ukrayna, Katar, Azerbaycan, Tunus ve son olarak Polonya... Halihazırda beş ülkeye ihraç edilen Türk üretimi silahlı insansız hava araçları (SİHA) bu kez İsviçre medyası tarafından haberleştirildi.
Ankara'nın müttefiklerinin yanı sıra Suudi Arabistan gibi karşıtlarının da Türk SİHA'sı almak için sıraya girdiğini kaydeden İsviçre televizyonu SRF, 'Made in Turkey' damgalı silahların yarışa neden olduğunu duyurdu. Habere göre, kısa sürede dünyanın en büyük üçüncü drone gücü konumuna erişen Ankara, yalnızca NATO değil Rusya üzerinde de büyük bir baskı kurdu.
'Ankara'nın drone gücünde yükselişi' başlığını kullanan İsviçre televizyonu SRF, haberinin spotunda Türkiye'nin kendi ürettiği silahları satarak yalnızca NATO üstünde değil Rusya üzerinde de baskı kurduğunu bildiriyor.
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak'ın 19 Mayıs tarihinde paylaştığı bir Twitter mesajının askeri çevreler için bir sürpriz olduğunu aktaran SRF, NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkenin 24 Bayraktar TB2 aldığını yazdı.