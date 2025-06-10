Türkiye'nin yüreği bir kez daha ağzına geldi: Korku dolu anlar kamerada...

İddiaya göre, Şahinbey ilçesi İbni Sina Mahallesi'nde 7 katlı bir binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm çatıyı sardı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.