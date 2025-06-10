Türkiye'nin yüreği bir kez daha ağzına geldi: Korku dolu anlar kamerada...
Türkiye Diyarbakır'da bir anne ile 3 çocuğunun hayatını kaybettiği çatı katı yangınının şokunu atlatamadan Gaziantep'te 7 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın yürekleri ağızlara getirdi...
Kaynak: İHA
Gaziantep'te 7 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı. Kısa sürede büyüyüp çatıyı saran ve paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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İddiaya göre, Şahinbey ilçesi İbni Sina Mahallesi'nde 7 katlı bir binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm çatıyı sardı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
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Kısa sürede çatıyı alev topuna çeviren yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, büyük korku ve paniğe neden olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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