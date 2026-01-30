Türkiye'nin yüzölçümünü değiştiren şehir: Tam 662 futbol sahası kadar büyüdü!

DENİZE DOLGUYLA YAKLAŞIK 473 HEKTAR KAZANILDI

Kafkas ve Orta Doğu ülkeleri arasındaki potansiyel trafikten kaynaklanacak kombine taşımacılık zincirinin aktarma merkezi olacak lojistik liman projesinde, 25 milyon tonluk taş kullanılarak, 877 bin metrekare alan elde edildi. Kentte deniz manzaralı 1053 yatak kapasiteli şehir hastanesi projesi için de 10 milyon taş denize döküldü ve 350 bin metrekare alan kazanıldı, kıyıya ayrıca 14 bin beton blok yerleştirildi.