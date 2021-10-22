Türkiyer bu heykelleri tartışıyor! ''Kaldırılmalarını istiyoruz''
Denizli'de sağlık çalışanlarının pandemi dönemindeki mücadelesini temsilen yapılan Sağlık Parkı eleştirilerin odağı oldu.
Denizli'de Merkezefendi Belediyesi'nin Covid-19 sürecinde yoğun bir çalışma dönemi geçiren sağlık çalışanlarına ithafen inşa ettiği tematik Sağlık Parkı'nda yer alan heykellerin estetik ve mimari yapısı tartışmalara neden oldu.
1 / 16
Merkezefendi Belediyesi, corona virüs salgınında canı pahasına mücadele eden ve hayatını kaybeden sağlıkçılar için tematik sağlık parkı inşa etti.
2 / 16
Bahçelievler Mahallesi Gülistan Caddesi’nde 9 bin 600 metrekarelik alan üzerine kurulan, içerisinde oyun alanları, yürüyüş ve koşu yolları ile jimnastik ve spor aletleri bulunan parka, sağlık personellerini simgeleyen heykeller de konuldu.
3 / 16
Kısa bir süre içerisinde açılması planlanan parktaki sağlık çalışanlarının simgeleyen heykeller tartışma konusu oldu.
4 / 16