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  4. Türkiyer bu heykelleri tartışıyor! ''Kaldırılmalarını istiyoruz''

Türkiyer bu heykelleri tartışıyor! ''Kaldırılmalarını istiyoruz''

Denizli'de sağlık çalışanlarının pandemi dönemindeki mücadelesini temsilen yapılan Sağlık Parkı eleştirilerin odağı oldu.

Denizli'de Merkezefendi Belediyesi'nin Covid-19 sürecinde yoğun bir çalışma dönemi geçiren sağlık çalışanlarına ithafen inşa ettiği tematik Sağlık Parkı'nda yer alan heykellerin estetik ve mimari yapısı tartışmalara neden oldu.

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Merkezefendi Belediyesi, corona virüs salgınında canı pahasına mücadele eden ve hayatını kaybeden sağlıkçılar için tematik sağlık parkı inşa etti.

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Bahçelievler Mahallesi Gülistan Caddesi’nde 9 bin 600 metrekarelik alan üzerine kurulan, içerisinde oyun alanları, yürüyüş ve koşu yolları ile jimnastik ve spor aletleri bulunan parka, sağlık personellerini simgeleyen heykeller de konuldu.

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Kısa bir süre içerisinde açılması planlanan parktaki sağlık çalışanlarının simgeleyen heykeller tartışma konusu oldu.

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