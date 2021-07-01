Türkiye'ye akın ettiler: Hedef 1 milyon turist
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'de turizmciler, salgın sonrası normalleşme sürecinde 1 milyon turist hedefine ulaşmak istiyor.
Beyaz travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale'ye gelen turistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında doğanın sunduğu eşsiz güzelliği ve antik kentleri yakından keşfedebiliyor.
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Kontrollü normalleşmenin başladığı günden itibaren de çoğunluğu yerli misafirin giriş yapmaya başladığı bölgede, sosyal mesafe tedbirleri sıkı denetleniyor.
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Türkiye'nin en fazla turist çeken ören yerlerinden Pamukkale, 2019 yılında 2 milyon 580 bin 245 kişiyi ağırlarken, tüm dünyayı etkileyen salgın sonrası geçen seneyi 625 bin 120 ziyaretçiyle kapattı.
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Kademeli normalleşmeyle ziyaretçi sayısını hızla artıran ören yeri, ocak-haziranda, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 50 artışla 250 bin 158 ziyaretçiyi ağırladı.
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