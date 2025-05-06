Türkiye'ye komşu iki ülkede kum fırtınası kabusu: 4 kişi öldü, hastaneler dolup taştı!
Irak ve İran'da etkili olan kum fırtınası hayatı felç etti. Irak'ın Selahaddin kentinde görüş mesafesinin sıfıra inmesi nedeniyle meydana gelen kazada 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. İran'ın ise bazı bölgelerinde eğitime ara verildi.
Kaynak: DHA/İHA
Irak'ın Selahaddin kentinin Tuzhurmatu ilçesinde kum fırtınası nedeniyle meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
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Yetkililer, kazanın kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin sıfıra inmesi sonucu iki aracın çarpışması ile meydana geldiğini kaydetti.
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Kum fırtınası nedeniyle solunum rahatsızlığı çeken yaklaşık 400 kişi hastanelerde tedavi altında alındı. Yetkililer, özellikle solunum yolu rahatsızlığı olan vatandaşlara evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu.
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İRAN'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ
İran'ın doğusundaki bazı eyaletlerde kum fırtınası nedeniyle okulların tatil edildiği belirtildi. Kirmanşah eyaletinde ise okulların yanı sıra resmi daireler de çalışmalarına bir gün ara verdi.
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