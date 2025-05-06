Türkiye'ye komşu iki ülkede kum fırtınası kabusu: 4 kişi öldü, hastaneler dolup taştı!

İRAN'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

İran'ın doğusundaki bazı eyaletlerde kum fırtınası nedeniyle okulların tatil edildiği belirtildi. Kirmanşah eyaletinde ise okulların yanı sıra resmi daireler de çalışmalarına bir gün ara verdi.