Türkiye'ye tatile gelen Alman turiste trafikte acı hoşgeldin!

Görüntülere yansıyan olayda, Alman turist ve eşi Kapalı Çarşı girişindeki yaya geçidine gelerek yolun karşısına geçmek için beklemeye başladı. Bu sırada sağ şeritte seyreden bir yolcu minibüsü, yayaları fark ederek durdu ve yol verdi. Minibüsün önünden geçerek karşıya ilerleyen Rothkehı E., sol şeritten hızla gelen ve durma belirtisi göstermeyen A.E. yönetimindeki otomobili fark edemedi. Hızla geçen otomobil, talihsiz turistin ayağının üzerinden geçti.