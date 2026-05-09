Türkiye'ye tatile gelen Alman turiste trafikte acı hoşgeldin!
Antalya'da tatil için Türkiye'yi seçen Alman vatandaşı Rothkehı E., yaya geçidinde uğradığı trafik kazasıyla sarsıldı. İbrahim Sözen Caddesi üzerinde meydana gelen kaza, yaya önceliği konusundaki ihmali bir kez daha gözler önüne serdi. İşte yaya önceliği kuralının hiçe sayıldığı o anlar...
Görüntülere yansıyan olayda, Alman turist ve eşi Kapalı Çarşı girişindeki yaya geçidine gelerek yolun karşısına geçmek için beklemeye başladı. Bu sırada sağ şeritte seyreden bir yolcu minibüsü, yayaları fark ederek durdu ve yol verdi. Minibüsün önünden geçerek karşıya ilerleyen Rothkehı E., sol şeritten hızla gelen ve durma belirtisi göstermeyen A.E. yönetimindeki otomobili fark edemedi. Hızla geçen otomobil, talihsiz turistin ayağının üzerinden geçti.
Çarpmanın etkisiyle yere yığılan turistin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, yaralı turiste ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Alman turistin sağlık durumunun takip edildiği bildirildi.
Bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde; minibüsün nezaketle yol verdiği anlar, turistin güvenle yola çıkışı ve sol şeritten gelen otomobilin yaya geçidini hiçe sayarak turistin üzerinden geçme anı net bir şekilde yer aldı.
Polis ekipleri, kazaya karışan sürücü A.E. hakkında işlem başlatırken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.