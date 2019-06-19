Türkiye'ye tehdit mektubu göndermeşti ! Olay olacak detaylar
Türkiye'ye tehdit dolu bir mektup göndermesiyle gündeme gelen ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın istifa mektubundaki detaylar şoke etti.
ABD Başkanı Donald Trump dün, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın Savunma Bakanı adayı olmaktan çekildiğini ve istifa ettiğini duyurdu.
Dikkat çeken sözlerin ardından Shanahan'ın 2010 yılında eşi ile arasında tartışma yaşandığı ve Shanahan'ın eşini yumrukladığı dosyası tekrar gündeme geldi.