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  3. 19 Haziran 2019 10:49

Türkiye'ye tehdit mektubu göndermeşti ! Olay olacak detaylar

Türkiye'ye tehdit dolu bir mektup göndermesiyle gündeme gelen ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın istifa mektubundaki detaylar şoke etti.

Türkiye'ye tehdit mektubu göndermeşti ! Olay olacak detaylar

ABD Başkanı Donald Trump dün, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın Savunma Bakanı adayı olmaktan çekildiğini ve istifa ettiğini duyurdu.

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Türkiye'ye tehdit mektubu göndermeşti ! Olay olacak detaylar

Trump'ın açıklamasında Shanahan'a yönelik talihsiz suçlamalar detayı dikkat çekti.

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Türkiye'ye tehdit mektubu göndermeşti ! Olay olacak detaylar

Dikkat çeken sözlerin ardından Shanahan'ın 2010 yılında eşi ile arasında tartışma yaşandığı ve Shanahan'ın eşini yumrukladığı dosyası tekrar gündeme geldi.

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Türkiye'ye tehdit mektubu göndermeşti ! Olay olacak detaylar

2010 yılında yaşanan olayda Shanahan'ın eşi Kimberley Jordinson'un, Shanahan'ın yüzüne vurduğu ve bunun ardından Shanahan'ın eşinin karnına yumruk attığı öne sürülmüştü.

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